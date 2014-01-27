Фото: © Мирас Нурмуханбетов Фото: © Мирас Нурмуханбетов Бывший глава аппарата сената парламента Казахстана Ержан Утембаев заявил, что просил Рустама Ибрагимова только побить оппозиционера Алтынбека Сарсенбаева, однако об убийстве или о нанесении увечий речь не шла, передал корреспондент агентства ИА "Новости Казахстан" из суда. Производство по данному уголовному делу было возобновлено в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Главное судебное заседание началось 22 января. "Я не признаю приговор 2006 года (...). Я признаю, что я, действительно (в разговоре с Ибрагимовым), попросил дать по морде (Сарсенбаеву) в связи с какими-то воспоминаниями", - сказал Утембаев, добавив, что точно не помнит суть нанесенной ему Сарсенбаевым обиды. Говоря о признании в заказе убийства, сделанном Утембаевым в период следствия в 2006 году, он пояснил, что сделал это в сложном психологическом состоянии. "В какой-то момент мне мысль пришла, что надо все взять на себя (...). Пошел на самооговор. Что к этому подтолкнуло, сказать трудно. Ну и следствие подтолкнуло (...), дали с уголовниками посидеть", - продолжил Утембаев. "В дальнейшем, когда появились адвокаты, свидание с женой, я от этой версии стал отходить", - добавил он. "О том, что заказчиком убийства является Рахат Алиев, я узнал от Ибрагимова в мае 2006 года, когда мы знакомились с делом", - отметил Утембаев. 11 февраля 2006 года в Алматы были совершены похищение и убийство Алтынбека Сарсенбаева, его водителя и охранника - Василия Журавлева и Бауржана Байбосына. В ходе расследования были установлены лица, причастные к этому преступлению, - бывший сотрудник спецслужб Рустам Ибрагимов и еще девять человек. Заказчиком этого преступления тогда был назван экс-руководитель аппарата сената (верхняя палата парламента Казахстана) Ержан Утембаев, осужденный к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества.