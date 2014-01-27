Как мы уже рассказывали, в минувшую пятницу 19 заключённых учреждения УГ-157/1 попытались вскрыть себе вены. Основная причина - это несогласие с действующим режимом содержания и жалобы на действия администрации. С заключенными встретились представители руководства прокуратуры области. На несколько часов доступ и встречи с родственниками в следственном изоляторе были закрыты. Как рассказал корреспондентубригадой скорой помощи указанным лицам оказана соответствующая помощь. В настоящее время состояние заключенных стабильное, в госпитализации они не нуждаются. Факты, изложенные в заявлениях заключенных, в данный момент проверяются прокурорами.