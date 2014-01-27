Иллюстративное фото с сайта www.avito.ru Иллюстративное фото с сайта www.avito.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В селе Шевченко Мартукского 14-летний парень держал кроликов. 2 мая корм для них закончился. Пожалев голодных кроликов, парнишка пошел на кражу. Примерно в 23:40 он залез через открытую форточку в сарай, потом пробрался в зернохранилище и украл для кроликов 2 мешка ячменя и ведро пшеницы. В суде восьмиклассник полностью признал свою вину и объяснил судье, что не мог смотреть на своих голодных кроликов. Уголовное дело закрыли за примирением сторон.