Фото с сайта www.gazeta.ru
Павел ДУРОВ продал свою долю в основанной им соцсети «ВКонтакте». 24 января 2014 года 52 процента компании перешли под контроль Алишера УСМАНОВА, еще 48 остались у фонда UCP. ДУРОВ сохранил пост генерального директора, однако его окончательный уход — лишь вопрос времени. Это подтверждают и источники, близкие к руководству «ВКонтакте». «Лента.ру» вспоминает историю главной соцсети страны.
Историю «ВКонтакте» можно условно разделить на три периода. Первый — самый короткий, когда соцсеть Павла Дурова была клоном никому особенно не известного американского сайта. Второй — самый романтический, когда соцсеть превратилась в самый популярный ресурс в Рунете, навсегда, как казалось, обогнав тот самый американский сайт. И третий — самый драматичный, когда этот сайт в течение года отнимали у его создателей.
Об истории успеха «ВКонтакте» и лично Павла Дурова написано немало — и посты, и статьи, и даже целые книги. Главное, если в двух словах, лучше всего сформулировать так: Дуров смог построить самый удобный, самый живой и самый нужный сайт. Когда «ВКонтакте» появился, вопрос о том, что такое соцсеть и для чего она нужна, был, в общем-то, открыт. Однажды взяв за основу Facebook, Дуров, тем не менее, строил свой сайт с нуля, самостоятельно нащупывая и угадывая направления для его развития.
В 2006 году команда «ВКонтакте» вручную составляла базу всех российских вузов, обновляя все названия и следя за переименованием каждого колледжа в академию. Потом прикручивала функции — от смешных граффити до аудиозаписей, новостных лент и сообществ, из которых выросли нынешние паблики. Именно «ВКонтакте» объяснял российским пользователям, что в соцсети главное — не поиск потерянных однокурсников, а обмен информацией.
В результате «ВКонтакте» стал одним из самых успешных российских проектов 2000-х, а Павел Дуров — чуть ли не самым удачливым российским менеджером, несмотря на то, что принципиально не заботился о финансовых показателях. В течение нескольких лет он доказывал, что самое важное для соцсети — это лояльность пользователей. Что самый верный способ получить лояльную аудиторию — это заботиться о ее интересах. Что интересы пользователя выше интересов инвесторов, правообладателей, политиков, силовиков.
В каком-то смысле, история «ВКонтакте» — это история противостояния дуровской команды разработчиков и этих четырех групп. И Дуров, умевший, где надо — подстроиться, где надо — нахамить, довольно успешно на этом поле действовал. Показать собачий язык спецслужбам — можно. Разобраться с администрацией президента, да так, чтобы никто не подкопался — пожалуйста. Да что там, Дуров и пользователям умел объяснить, что для них лучше.
Труднее всего, как выяснилось, пришлось с правообладателями и инвесторами. До поры до времени и тех, и других можно было просто игнорировать, но в итоге история «ВКонтакте» — по крайней мере, история «ВКонтакте» под руководством Павла Дурова — закончилась именно в 2013 году, когда за соцсеть одновременно взялись борцы с пиратством и акционеры (хотя и остальные в нападках на компанию по мере сил поучаствовали).
«ВКонтакте» — компания непубличная, по крайней мере, в том, что касается общения с прессой. Дуров, как и подобает эксцентричному миллиардеру, может позволить себе разговаривать с журналистами только тогда, когда ему это удобно. Известия об изменениях в судьбе «ВКонтакте» поступали спорадически и комментировались внутри компании крайне неохотно. О том, насколько судьбоносны эти изменения, заговорили только в апреле 2013-го, когда сооснователи соцсети Вячеслав Мирилашвили и Лев Левиев продали свои акции компании фонду United Capital Partners.
Собственно, именно с этого момента начался видимый снаружи конфликт между гендиректором «ВКонтакте» и его акционерами. UCP, получившие 48 процентов компании, сразу начали предъявлять к руководству соцсети претензии — от обоснованных (Дуров тратит ресурсы компании на сторонние проекты) до конспирологических (Дуров сотрудничает с американскими спецслужбами).
Основные опасения тогда были связаны с тем, что владелец UCP Илья Щербович одновременно входит в советы директоров «Роснефти» и «Транснефти». Однако судьба соцсети была предрешена еще в 2007-м, когда долю во «ВКонтакте» купил Юрий Мильнер. Впоследствии его доля перешла под контроль Алишера Усманова — и именно его люди в итоге завладели соцсетью.
Усманов, владеющий 39,9 процента «ВКонтакте», доверил управление своими акциями Дурову, никаких претензий к нему не предъявлял и нападки UCP никак не комментировал. Вплоть до декабря 2013 года, когда неожиданно высказался в том духе, что Павел Дуров, конечно, одаренный молодой человек, но интересы инвесторов — превыше всего. Очевидно, именно в это время и были приняты все решения — по крайней мере, источники «Ведомостей» утверждают, что как раз в декабре Дуров и продал свои 12 процентов «ВКонтакте» Ивану Таврину — гендиректору «Мегафона», который контролирует Алишер Усманов.
События января 2014-го в этом случае — уже следствие декабрьского решения. Много месяцев ходившие слухи об исходе из «ВКонтакте» разработчиков во главе с братом Дурова Николаем дополнились объявлением о том, что команду покинули вице-президент и финансовый директор — Илья и Игорь Перекопские, которые вместе с братьями Дуровыми работали в компании со дня основания. На место Ильи пришел Дмитрий Сергеев — бывший гендиректор «Коммерсанта», также подконтрольного Усманову. Новым финдиректором стал Александр Третьяков, ранее работавший в Yota, которая, через «Мегафон», принадлежит тому же Усманову. Отношениями с инвесторами будет заниматься Борис Добродеев — сын руководителя ВГТРК, в прошлом возглавлявший в усмановском холдинге департамент управления интернет-активами.
Вот, собственно, и вся история. Менеджмент нового поколения, создававший «ВКонтакте», за несколько месяцев 2013 года был в полном составе вытеснен из компании наемными менеджерами — ничего личного, только бизнес. В последние месяцы история «ВКонтакте» напоминала классический сюжет из американской литературы: капиталисты из совета директоров шаг за шагом отнимают у героя выращенную им компанию, осталось дождаться последнего голосования.
Павел Дуров пока что остается генеральным директором «ВКонтакте», называет Ивана Таврина другом и уверяет, что на жизни соцсети изменения в составе акционеров не отразятся. Однако окончательный уход Дурова из компании — с голосованием или без, со скандалом или без — лишь вопрос времени. Это подтверждают и источники «Ленты.ру», близкие к руководству «ВКонтакте».
Все это, впрочем, не означает, что Павел Дуров — проигравший. Вплоть до декабря 2013 года Дуров был владельцем дорогостоящего актива. В январе 2014-го он стал долларовым миллионером: исходя из оценки «ВКонтакте» в 3-4 миллиарда долларов, продажа 12-процентной доли принесла ему от 360 до 480 миллионов.
Как минимум с октября 2013-го года Павел Дуров не скрывает, что не менее важным, чем «ВКонтакте», для него является фонд Digital Fortress, а важнейшим направлением развития интернета — не соцсети, а технологии безопасного и анонимного общения. В августе 2013 года Дуров представил мессенджер Telegram (тот самый, которым его попрекали акционеры «ВКонтакте»), построенный как раз с учетом этих технологий. 300-400 миллионов долларов — совсем не плохой инвестиционный фонд для развития этого проекта. Надо полагать, что ни с поиском разработчиков, ни с лояльной аудиторией проблем у Дурова не возникнет: над мессенджером работает его брат и бывший техдиректор «ВКонтакте» Николай, а суточная аудитория соцсети как раз недавно перевалила за 60 миллионов человек.
Какой будет судьба «ВКонтакте», в этой истории не так уж важно.
Источник: Lenta.ru