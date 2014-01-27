Пожар начался примерно в 15:00 в районе медицинского колледжа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Горел частный саманный дом с жестяной крышей. На место ЧП прибыли 4 единицы техники. В доме находились люди. Обошлось без жертв и пострадавших. Причину ЧП выясняют дознаватели. Фото Медета МЕДРЕСОВА