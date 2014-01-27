Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" с места ЧП. ДТП произошло 27 января около 15.30 часов. Машина двигалась по улице Чагано-Набережная в сторону района "Жазира". Судя по всему, машину занесло, выбросило на противоположную полосу, и она врезалась в столб. В машине сработали подушки безопасности, что спасло жизнь водителю. К слову, он там был один. В столб "Лексус" въехал с такой силой, что его пришлось оттаскивать трактором. Хозяин авто от каких-либо комментариев отказался. На месте аварии работали сотрудники УАП, однако, когда корреспонденты портала "Мой ГОРОД" прибыли на аварии, универсальные полицейские уже уехали. Фото Медета МЕДРЕСОВА