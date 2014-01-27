Учебный процесс в школах приостанавливается для начальных классов, если столбик термометра опускается ниже отметки 25 градусов и ветре 2 м/с и более, 1-9 классы - при температуре минус 27 и ниже и скорости ветра 2 метра в секунду и более, 1-11 - классы при температуре воздуха 30 градусов и скорости ветра 2 м/с и более. Отмена для первой смены передается в 07:00 утра, для второй смены - в 12:00 часов. - Отдел образования города Уральска просит родителей и школьников следить за объявлениями бегущей строкой на телевидении утром в 7:30 и в обед в 12:30, - говорит. Департамент по ЧС также оповещает граждан об изменениях в погодных условия с помощью сотовых операторов. Абонентам приходит смс-сообщение о штормовом предупреждении, усилении ветра или отмене занятий в школе. Так, 27 января в 7:30 всем абонентам пришло уведомление об отмене занятий в младших классах. - Были разосланы смс-сообщения до абонентов сотовых связей о том, что на территории города Уральск усиливается мороз и в связи с этим занятия с 1 по 4 класс 1 смены отменяются. Эти смс-сообщения были отправлены на основании полученного штормового предупреждения с Казгидрометеослужбы, - говорит