Авария произошла сегодня примерно 8.50 часов на перекрестке двух проспектов - Евразии и Достык. По словам очевидцев, автомашина «Ауди-100» передвигалась по проспекту Достык со стороны остановки «Юбилейная» и поворачивала на Евразию. «Газель» маршрута №37 ехала прямо по пр. Достык в сторону железнодорожного вокзала. «Ауди», выехав на перекресток, стала поворачивать налево на проспект Евразия, а маршрутка двигалась прямо. И прямо на перекрестке машины столкнулись. По словам водителя «Ауди-100» Виктора, он не заметил «Газель». В результате ДТП пострадали три человека - это водитель маршрутки и два его пассажира, мужчина и женщина. На место прибыли врачи скорой помощи, которые сейчас оказывают первую медицинскую помощь. Водители ждут приезда дознавателей.