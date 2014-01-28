Фото с сайта tengrinews.kz
Суд начал допрос Рустама Ибрагимова, осужденного на пожизненный срок за убийство Алтынбека Сарсенбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz из зала Специализированного межрайонного суда по уголовным делам по Алматинской области. Киллера в зал завели в сопровождении усиленной охраны. 27 января в суде из уст Ибрагимова прозвучали имена истинных заказчиков громкого убийства - Рахата Алиева и Альнура Мусаева.
Рустам Ибрагимов рассказал суду, что знал Рахата Алиева, экс-председателя КНБ Казахстана Альнура Мусаева и экс-руководителя аппарата Сената Парламента Ержана Утембаева. По его словам, в 2006 году Альнур Мусаев сказал, что операция необходима и будет назначена на ближайшие дни.
"Возле "Ритц-Паласа" я встретился с Алеке (Мусаев. - Прим. автора), он мне принес кусочек бумаги с домашним адресом Сарсенбаева и номером автомашины Toyota Camry. Я положил бумагу в тетрадь и оставил в своей машине. Я ему сказал, что не знаю в лицо Сарсенбаева, тогда он ответил, что позже передаст мне фотографию. Затем я прибыл в торговый центр "Рамстор", где встретился со знакомыми. Тогда мне позвонил Альнур и сказал, чтобы я срочно ехал в "Рамстор", что на ВДНХ. Я сказал ребятам, что нужно срочно ехать. Прошел на первый этаж, Альнур позвонил и сказал, что на втором этаже в кофейне будем встречаться. Через некоторое время по эскалатору поднялся человек, которого мне описывал Алеке. Это был Алтынбек Сарсенбаев, с ним был оппозиционер Галымжан Жакиянов. Тогда я впервые увидел Сарсенбаева", - говорит Ибрагимов.
По словам Ибрагимова, Альнур Мусаев заверил его, что ему нечего бояться. "Если что, мне окажут поддержку (...) Потом, уже в середине февраля, мой друг отмечал день рождения в кафе возле ДВД Алматы. Я выпил. Мне позвонил Альнур Мусаев и спросил, где я нахожусь. Сказал, чтобы я немедленно к нему приехал. Так как я был в нетрезвом состоянии, я попросил Виталия Мирошниченко подвезти меня. Мы встретились с Алеке возле "Ритц-Паласа", - рассказывает осужденный Ибрагимов.
Затем он поведал суду, что Мусаев передал ему пистолет и дал координаты местонахождения Сарсенбаева. По его словам, в тот день Мусаев позвонил ему и сказал, что Сарсенбаев едет вниз, в сторону автовокзала "Саяхат". "Мы с ребятами выехали, остановили автомашину Сарсенбаева. Я точно помню, он сидел на заднем сиденье, рядом помощник был. За рулем был Журавлев. Я позвонил Алеке и сообщил, что их трое. Он сказал: "Делай троих", - рассказывает в ходе допроса Ибрагимов.
Затем, говорит киллер, когда они выехали за пределы города, он попросил Сарсенбаева выйти из машины и повернуться. "Я выстрелил в районе сердца. Второго и третьего (застрелил. - Прим. автора) также. Затем я пошел к машине. Я боялся за свою жизнь, за жизнь своей семьи. Я знал, кто такой Алеке, кто такой Рахат Алиев. Их возможности (...). Честно сказать, у меня не было никакой симпатии ни к Алиеву, ни к Мусаеву", - поведал он. По пути в город Ибрагимову позвонил Мусаев, которому киллер сообщил, что дело сделано.
Отвечая на вопрос гособвинения, Ибрагимов подчеркнул, что никогда ни при каких обстоятельствах он не обсуждал вопрос физического устранения Сарсенбаева с Утембаевым.
Напомним, Рустам Ибрагимов отбывает наказание за убийство Алтынбека Сарсенбаева. Рахат Алиев находится в розыске, как и Альнур Мусаев. В отношении Ержана Утембаева, сидевшего за заказ преступления, суд пересматривает дело.