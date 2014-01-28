Фото с сайта www.time.kz Фото с сайта www.time.kz Рабочая поездка премьер-министра Казахстана Серика Ахметова в Актюбинскую область запланирована на 29 января, сообщает "Казинформ" со ссылкой на официального представителя СЦК при президенте РК Алтая АБИБУЛЛАЕВА. «29 января ожидается рабочая поездка премьер-министра Серика АХМЕТОВА в Актюбинскую область с целью ознакомления с ходом реализации Карты индустриализации, развитием агропромышленного комплекса, жилищного строительства,  работой по стабилизации цен на продукты питания», - сказал А. Абибуллаев. Говоря о событиях по линии правительства, АБИБУЛЛАЕВ также сообщил, что на этой неделе премьер-министр примет участие в заседаниях коллегий министерства нефти и газа, министерства здравоохранения и в работе коллегии министерства регионального развития. - Сегодня проходит коллегия Министерства окружающей среды и водных ресурсов РК, а на 29 января намечено заседание коллегии Министерства по чрезвычайным ситуациям, - добавил представитель СЦК. Кроме того, под руководством Серика АХМЕТОВА 28 января на заседании правительства РК планируется рассмотреть вопросы модернизации системы управления твердыми бытовыми отходами. С докладом выступит министр  окружающей среды и водных ресурсов Нурлан КАППАРОВ. - Об исполнении поручений главы государства по сокращению документооборота, оптимизации информационных потоков и об итогах исполнительской дисциплины за 2013 год на заседании правительства доложат руководитель канцелярии премьер-министра Ерлан КОШАНОВ и министр транспорта и коммуникаций Аскар ЖУМАГАЛИЕВ, - отметил официальный представитель СЦК.