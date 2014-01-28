Хищение было выявлено в ходе прокурорской проверки деятельности одного из филиалов АО «Казпочта». Поводом, для которой стало заявление руководителей управления отдела образования. - В ходе проверки были выявлены факты хищения со стороны должностных лиц филиала у подопечных областного детского дома - 5 фактов - на сумму более 4 млн тенге, - говорит. - А также 10 фактов хищений у подопечных психоневрологического интерната и Кушумского детского психоневрологического медико-социального учреждения на сумму свыше 10 млн тенге. Общий ущерб на сегодняшний день составляет более 12 млн.тенге. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 176 ч.4 п. «б» УК РК - "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере". Как пояснил прокурор, данное дело передано для расследования в органы финансовой полиции области, а также находится на особом контроле у областной и городской прокуратуры.