Фото с сайта vlast.kz Фото с сайта vlast.kz Мать погибшего в ДТП Мурата Карабалина Калдыгуль подписала петицию по делу Максата Усенова, врезавшегося в шестерых человек, среди которых был ее сын, погибший в этом ДТП, сообщает Vласть. «Я эту петицию подписала, нашла ее в интернете. За 59 дней я очень устала, честно говоря, да, подписала, уж извините, не прощу (Усенова - V)», - рассказала К. Карабалина. Мать погибшего  также сообщила, что лично она не соглашалась на  примирение сторон: «Знаете, пусть бог его простит, я его никогда не прощу, не смогу это простить. Не подписывала и не подпишу примирение, каким путем муж его подписал, знаете, я даже не хочу об этом говорить, бог судья. На данном этапе я хочу, чтобы душа сына успокоилась», - добавила Карабалина. Текст петиции по делу Усенова также выдвигает требованием «пересмотра должности» отца Мурата Усенова, начальника департамента строительства НК «Экспо-2017». Известно, что отец погибшего Мурата Карабалина обратился с ходатайством в суд, указав, что не имеет претензий к водителю. На основании данного заявления в соответствии со ст. 67 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, уголовное дело прекращено и 22 января Алмалинский районный суд отменил меру пресечения в виде ареста в отношении обвиняемого Усенова и освободил его из-под стражи.