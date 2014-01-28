Иллюстративное фото с сайта news.ngs.ru Иллюстративное фото с сайта news.ngs.ru 27 января на 140 километре трассы Уральск-Атырау сломался маршрутный автобус, который направлялся в Уральск, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на старшего инспектора УАП ДВД ЗКО Нуртая ЛЕЗОВА Автобус, перевозивший более 40 человек, сломался из-за того, что замерзло дизельное топливо. ЧП произошло в 19:30. О сломавшемся автобусе в дорожно-патрульную службу сообщили водители  попутных машин. На вызов откликнулся патрульный экипаж в составе старшины полиции Кайдара ЕСМАГУЛОВА и сержанта полиции Айдара ДЖУМАГАЛИЕВА, которые и организовали эвакуацию пассажиров автобуса. - Примерно за 30 минут наши сотрудники рассадили пассажиров в попутные машины, которые ехали в Уральск,- рассказывает  старший инспектор УАП ДВД ЗКО Нуртай ЛЕЗОВ. - Водителя автобуса разместили в придорожной гостинице поселка Чапаево. Автобус же отбуксировали в ближайший карман, чтобы он не мешал дорожному движению. До утра наши сотрудники дежурили возле автобуса, так как в нем остался багаж пассажиров. Утром вместе с водителем полицейские отогрели замерзший автобус и отправили его в Уральск. В ночь на 28 января, примерно в 2:30, на трассе Самара - Шымкент возле поселка Горбуново сломались две фуры. Вызов в полицию поступил от водителей попутных машин. Прибывшие на место сотрудники дорожно-патрульной службы лейтенант полиции Жарас  САХАУОВ и старший сержант Мирас ГУМАРОВ выяснили, что у фур сломалась топливная система. Водители грузовиков, жители Шымкента, ехали из  Питера в родной город с грузом. При морозе 30 градусов у них замерзла солярка. УАПовцы одолжили у местных жителей паяльные лампы. И только в 06:00 удалось отогреть автомобили. Водителям была предоставлена горячая и теплая одежда. - По сообщению "Казгидромет", мороз ослабнет только в начале следующей недели, поэтому мы настоятельно рекомендуем водителям воздержаться от дальних поездок. В случае поломки и другой нештатной ситуации на дороге, водители или очевидцы могут сообщить об этом по бесплатным телефонам экстренных служб 112, 102 либо в дежурную часть дорожной полиции по телефонам:  23-76-08 и 92-17-00, - предупредил Нуртай ЛЕЗОВ. - Если в машине есть пассажиры, в особенности маленькие дети, в срочном порядке отправляйте их в придорожные гостиницы или кафе на попутных машинах, или до ближайшего населенного пункта. Если автомобиль сломался на проезжей части отбуксировать его на обочину, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки.