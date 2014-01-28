Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на управление по развитию языков по ЗКО. По словам ведущего специалиста областного управления по развитию языков Есболата ЕСКЕНДИРОВА, в управлении начат прием заявлений от желающих обучиться казахскому и английскому языкам. - Курсы по бесплатному обучению языкам в Казахстане начались еще в 2008 году, - рассказал Есболат ЕСКЕНДИРОВ. - Только в прошлом году 855 человек прошли курсы казахского языка, еще 650 человек обучились английскому языку. По его словам, в начале года управление проводит госзакуп на обучение языкам. В прошлом году тендер выиграл центр «Business IQ», в 2012 году обучение проводил ЗКГУ. Курсы и казахского, и русского языков рассчитаны на 120 часов, всего по два часа в день пять раз в неделю 2,5 месяца. Для начала желающий, а им может быть любой гражданин РК, пишет заявление, к которому прилагает копию документа, удостоверяющего личность. Его данные и контакты записывают сотрудники управления по развитию языков. Уже после проведения государственных закупок учебные центры созваниваются с заявителями. В этом году конкурса еще не было, поэтому пока неизвестно, какое именно учебное заведение будет обучать языкам. - Бывает, что заявления поступают от полутора тысяч желающих, - продолжает Есболат ЕСКЕНДИРОВ. - Однако, бывает, что потом одни не могут приезжать на обучение, потому что уехали или переехали, или по семейным обстоятельствам не могут. В общем, созваниваемся, приглашаем их, затем центры проводят тестирование, выясняют их уровень знаний казахского или английского языков, и уже сами определяют, на каком уровне они будут обучаться.  Всего есть три уровня - это базовый, продолжающий и высший. Далее нужно будет заполнить анкету, в которой нужно указать, в какое время вам будет удобно заниматься. Уже по этому времени ориентировочно собирается группа из 15 человек. Вообще, заниматься можно с 8 утра до 21 часа, то есть последняя группа занимается с 19 до 21 часа. После окончания обучения нужно будет сдать экзамен. К слову, в один год вы не сможете пройти сразу два курса, поскольку желающих пройти бесплатное обучение много. Как рассказали в управлении по развитию языков, в день к ним обращаются порядка 10-15 человек. - В 2012 году курсы английского прошли 600 человек, в прошлом году 650, а в этом году мы планируем обучить не менее 655 человек. В этом году на обучение выделено 13 миллионов 784 тысячи тенге, - добавил ЕСКЕНДИРОВ. Желающие могут обращаться в управление по развитию языков по адресу: ул. Х.Чурина, 116 (здание бывшей детской больницы).