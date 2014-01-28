- Актобе добивается статуса города-миллионника с развитой инфраструктурой, - заявил сегодня на активе. - В этой связи образованию, здравоохранению и социальной защите граждан будет уделяться особое внимание. Мы охватим всех дошкольников детсадами. Сейчас охват ими детей в возрасте от 3 до 6 лет составляет 75%. Развивается сеть частных детсадов. В 2011 году их было 7, сейчас - уже 20. Глава города рассказал, где возводят средние школы. - Сейчас по плану идет строительство школы на 600 мест в 12 микрорайоне, на 100 мест в поселке Заречный-4, - продолжает Ерхан УМАРОВ. - Разрабатывается проектно-сметная документация на строительство школ в селе Каргалинское и поселке Кирпичный. Грядут изменения и в здравоохранении. - Разрабатывается ПСД на строительство в районе Батыс-2 станции скорой медпомощи и поликлиники на 500 посещений в смену в микрорайоне «Нур-Актобе», - отметил Ерхан УМАРОВ. Власти видят, что в будущем Актобе станет крупным экономически развитым населенным пунктом. - Актобе - перспективный город, который в дальнейшем станет центром агломерации, - уверен глава Актобе. - Мы будем стремиться к росту экономических показателей во всех отраслях. Сегодня производством промышленной продукции у нас занимается более 300 предприятий. В 2014 году планируется завершить строительство рельсобалочного завода с созданием 395 рабочих мест. Рельсы этого завода длиной до 120 метров будут применять на скоростных линиях. Проект предусматривает строительство ГТС на 40 мегаватт для собственных нужд с дальнейшим расширением мощности до 150 мегаватт. Излишки электроэнергии будут продавать на рынке региона. В 2014 году ТОО «Акцент - Логистик» приступает к строительству мультимодального транспортного логистического центра с объемом инвестиций свыше 6 миллиардов тенге. На нем создадут свыше 120 рабочих мест. Проект предусматривает развитие транспортной, индустриальной и логистической инфраструктуры города. И это еще не все крупные проекты, которые реализуются в Актобе.