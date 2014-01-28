23 января в зале торжеств Дома Дружбы народов Татарстана открылась персональная фотовыставка уральца Рафхата ХАЛЕЛОВА. Выставка под названием «Ветер дружбы из казахских степей» состоит из сотни красочных фотографий, не подвергнутых цифровой обработке. Среди работ - снимки известных политических деятелей, поэтов, писателей, артистов, представителей национальных диаспор, ветеранов. Серия фоторабот посвящена столице Татарстана - Казани. Рафхат ХАЛЕЛОВ родился в 1971 году в селе Калдыгайты Каратобинского района Западно-Казахстанской области в семье учителей. Он окончил Западно-Казахстанский университет, в совершенстве владеет казахским языком, в данный момент учит родной татарский. Свои работы для выставки автор поэтично назвал «Летний закат», «Зимняя сказка», «Побережье Шагана», «Утренняя тишина». - На выставке было много людей. Проведение выставки поддержало наше консульство. Были высокие гости из правительства Татарстана. Была живая музыка, угощение гостей национальными казахскими блюдами, в общем, все прошло на высоком уровне, - рассказал корреспонденту портала «Мой ГОРОД» сам Рафхат. - Моей целью было показать и познакомить казанцев с традициями казахского народа, показать им наш быт и нашу культуру. Отметим, что фотовыставка нашего земляка прошла в рамках Года культуры Казахстана в Татарстане.