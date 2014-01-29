На совещании обсудили создание в Казахстане так называемых индустриальных зон. Министр объяснил, что по всей стране выберут 3-5 городов, где создадут эти зоны. Роль государства – бесплатное выделение земли под заводы и фабрики, проведение на бюджетные средства коммуникаций, в том числе газа, электроэнергии, строительство авто- и железных дорог. До самой зоны коммуникации будут строить на деньги республиканского бюджета, а внутри нее - на средства местного бюджета. - Двести гектаров земли под создание индустриальной зоны уже передали социально-предпринимательской корпорации «Актобе», разработали технико-экономическое обоснование проекта, прошли госэкспертизу, - говорит замакима области Нурмухамбет АБДИБЕКОВ. - Все затраты имеют подтверждение. Мы определились со специализацией. Наша индустриальная зона будет специализироваться на производстве стройматериалов. Мы мотивируем тем, что Актобе определили как агломерацию, имеющую высокие перспективы развития. В нашем городе будет развиваться жилищное, гражданское строительство, вырастет потребность в стройматериалах. Общий объем затрат на создание как внешней, так и внутренней инфраструктуры индустриальной зоны составит 8 миллиардов тенге. Это включает все: электро-, газо-, железнодорожное снабжение и строительство автодорог. На создание внешней инфраструктуры уйдет 5,2 миллиарда тенге, внутренней – 2,8 миллиарда тенге. У нас есть около 15 заявок от бизнесменов – потенциальных участников проекта. В их числе завод по переработке мрамора, завод по производству тарного стекла, изготовление металлоконструкций. Особое внимание хочу указать на производство резинотехнических изделий для систем трубопроводов, то есть специальных муфт для стекловолоконных труб. Кроме того, завод по производству эпоксидной смолы и многие другие. От развития индустриальной зоны производство промышленной продукции вырастет в Актюбинской области на 9%. Мы привлечем на реализацию проекта около 500 миллионов долларов инвестиций. Объем производства обрабатывающей промышленности вырастет на 15%. Производительность труда в обрабатывающей промышленности увеличится на 20%. Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП дойдет до 10%. Болат ЖАМИШЕВ отметил на селекторном совещании, что 80% территории индустриальных зон будут занимать предприниматели малого и среднего бизнеса. И лишь 20% - крупный бизнес.