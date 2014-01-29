sudСегодня,29 января, в суде в 9 утра начался отбор присяжных заседателей для  рассмотрения уголовного дела по самому зверскому преступлению в Актобе за последние 25 лет. Это изнасилование и убийство 15-летней школьницы Гульдиры САКЕНОВОЙ. Присяжные пока не знают, кого они будут судить и за какое преступление. На скамье подсудимых 22-летний актюбинец Сергей НАУМЦЕВ и 21-летняя уроженка Мартукского района Виктория САВИЧ. Сергей и Виктория жили в гражданском браке. Напомним, что Виктория познакомилась с Гульдирой в Интернете, заманила ее на съемную квартиру. Там уже был Сергей НАУМЦЕВ. Сергей изнасиловал школьницу, а после ее задушили. Виктория рассказывала на следствии, что привела Гульдиру на съемную квартиру в качестве подарка гражданскому мужу на день рождения. Якобы Сергей очень хотел девственницу. Как сообщает корреспондент Tengrinews.kz., отец девочки Амангельды САКЕНОВ требует смертной казни для подозреваемого Сергея НАУМЦЕВА, а для Виктории САВИЧ - максимального срока наказания. Он считает, что в убийстве школьницы в Актобе виновен Наумцев, тогда как Савич ему помогала. К заседателям у отца девочки претензий нет, так же, как и к следствию. Процесс проходит в закрытом режиме, прессу на него не пускают.