Андрей КОЗЛОВСКИЙ - ярчайший бард, который поет блюз и не только. Лауреат бесчисленных бардовских фестивалей, хедлайнер Грушинки, один из известнейших бардов России. Сергей КЛЕВЕНСКИЙ – мультиинструменталист, освоивший более десятка самых экзотических духовых инструментов. По мнению критиков, Сергея КЛЕВЕНСКОГО можно назвать одним из наиболее сильных музыкантов современной этнической сцены России. Стоимость билета: 2000 тенге.