Иллюстративное фото с сайта artway.tv Иллюстративное фото с сайта artway.tv Зимний показ фестиваля короткометражек Future Shorts пройдет в кинотеатре имени Гагарина 14 февраля в 19:00. FUTURE SHORTS - крупнейший в мире фестиваль короткометражного искусства. Фестивальные показы проходят в кинотеатрах по всему миру. Признанная классика короткого метра и работы, только что вышедшие из-под монтажного стола, призёры Оскара и Каннского фестиваля, мультипликационные победители Анси и других престижных смотров. Стоимость билета в предпродаже - 600 тенге, в день показа - 800 тенге.