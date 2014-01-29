Как сообщили в службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ЗКО, большегрузная машина застряла в 50 километрах от города Уральск на трассе республиканского значения Самара-Шымкент в районе контрольно-пропускного пункта «Сырым». - По прибытию на место выяснилось, что водитель машины - гражданин Республики Литва. Он направлялся из Вильнюса в Узбекистан. По дороге водитель остановился, чтобы передохнуть, но после автомашина заглохла и перестала заводиться. Спасатели обогрели двигательную систему, сделали прокачку воздушной системы и запустили двигатель вспомогательными аккумуляторными батареями, - рассказала. - Водителя также удалось откачать, он очень сильно замерз. В этот же день пожарным спасателям еще раз пришлось выехать в степь, теперь уже Бокейординского района. Груженный «Камаз» ехал из Уральска в поселок Джанибек, но по дороге застрял в снегу в 18 километрах от поселка Сайхин. Машину успешно вызволили и она продолжила путь. Отметим, кроме водителя там было еще трое пассажиров.