poliklinikaСегодня, 29 января, примерно в 11:20 в поликлинике № 6, что находится в поселке Зачаганск, обвалился потолок. Гипсокартонное перекрытие начало падать одно за другим, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Руководство поликлиники от комментариев отказалась, так как считает произошедший случай виной подрядной организации или рабочих. - Мы только недавно въехали в здание, здесь в некоторых помещениях не проведен даже телефон, розеток нет, - говорит завхоз поликлиники №6 Ербол МУХАМБЕТКАЛИЕВ. - Эти плитки декоративные, они легкие. Устанавливали их по плану, по проекту. Упали они, скорее всего, из-за того, что рабочие снимали их, чтобы проводить телефон. Наверное, они плохо закрепили плитки, люди ходят туда-сюда, хлопают дверью, вот ветром, наверное, и сдуло. К счастью, никто не пострадал, да и плитки картонные легкие. - Здесь все люди взрослые, никто не пострадал и никто не испугался, - говорит очевидец происшедшего Галина. - Вот входные двери шатаются, вроде новая поликлиника, - удивляется другая посетительница Айгуль. Руководство больницы и подрядная организация "Алтим" пообещали устранить неполадки после обеда. Новая поликлиника обошлась бюджету области в 976 миллионов тенге, еще на 320 миллионов было приобретено медицинское оборудование. Напомним, что открытие поликлиники № 6 состоялось в начале декабря, и было приурочено ко Дню Независимости. Поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену и будет оказывать медицинскую услугу для 42 000 человек.