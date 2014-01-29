Руководство поликлиники от комментариев отказалась, так как считает произошедший случай виной подрядной организации или рабочих. - Мы только недавно въехали в здание, здесь в некоторых помещениях не проведен даже телефон, розеток нет, - говорит. - Эти плитки декоративные, они легкие. Устанавливали их по плану, по проекту. Упали они, скорее всего, из-за того, что рабочие снимали их, чтобы проводить телефон. Наверное, они плохо закрепили плитки, люди ходят туда-сюда, хлопают дверью, вот ветром, наверное, и сдуло. К счастью, никто не пострадал, да и плитки картонные легкие. - Здесь все люди взрослые, никто не пострадал и никто не испугался, - говорит очевидец происшедшего Галина. - Вот входные двери шатаются, вроде новая поликлиника, - удивляется другая посетительница Айгуль. Руководство больницы и подрядная организация "Алтим" пообещали устранить неполадки после обеда. Новая поликлиника обошлась бюджету области в 976 миллионов тенге, еще на 320 миллионов было приобретено медицинское оборудование. Напомним, что открытие поликлиники № 6 состоялось в начале декабря, и было приурочено ко Дню Независимости. Поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену и будет оказывать медицинскую услугу для 42 000 человек.