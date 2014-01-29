Иллюстративное фото с сайта turbina.ru Иллюстративное фото с сайта turbina.ru 28 января примерно в 23:40 на трассе Уральск - Озинки патрульно-экипажный батальон дорожно-патрульной полиции в составе старшины полиции Нуркадыра САГИНГАЛИЕВА и старшего сержанта Мираса ГУМАРОВА, которые патрулировали этот участок, заметили за поселком БЕЛЕС грузовую "ГАЗЕЛЬ". - Автомобиль ехал в сторону Саратова, водитель Владимир РУМИНОВ рассказал нашим сотрудникам, что у него вышло из строя все электронное оборудование, полетела электропроводка, - говорит старший инспектор УАП ДВД ЗКО Нуртай ЛЕЗОВ. - Они с напарником приехали за мукой, и уже возвращались домой, как он сломался. Владимир беспокоился за своего напарника, так как он не должен был уехать далеко от него. Связаться с коллегой у Владимира не получалось, так как сотовый телефон на морозе также вышел из строя. Ни одной попутной машины не было. УАПовцы отогрели водителя, посадили его в свою машину и отправились на поиски второго человека. Водитель второй "Газели" Александр БОРИСЕНКО находился в 5-6 километрах от своего друга. - Напарник Владимира Александр тоже сломался на трассе, у него лопнули 2 колеса, - говорит Нуртай ЛЕЗОВ.- Наши сотрудники отогрели мужчин и отбуксировали автомобили в город. Просим водителей воздержаться от дальних поездок в такую морозную погоду.