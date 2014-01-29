Новый ферросплавный завод готов на 92%, об этом сообщила пресс-служба АО «ТНК «Казхром». Руководитель АО «ТНК «Казхром» Виктор Тиль сообщил АХМЕТОВУ, что после запуска нового завода экспортный потенциал Казахстана по выпуску высокоуглеродистого феррохрома вырастет на 16%. Во втором квартале завод начнет выпуск продукции. Он планирует выпустить 23,4 тысяч тонн высокоуглеродистого феррохрома стоимостью 4,2 миллиарда тенге. Строительство нового завода обошлось компании в 843 миллиона долларов. Новое производство состоит из четырех печей нового поколения, которые способны выпускать до 440 тысяч тонн высокоуглеродистого феррохрома. Завод состоит из 11 производственных объектов. Они представляют собой законченный производственный цикл - от входа шахтовых материалов до отгрузки готовой продукции. Новый завод занимает площадь почти 50 гектаров. Новое производство снизит себестоимость труда и травматизм. Пресс-служба АО «ТНК «Казхром» утверждает, что на новом заводе будут полностью улавливаться выбросы и утилизироваться шлаки. Сейчас на заводе идут пуско-наладочные работы. Они продлятся до апреля 2014 года.