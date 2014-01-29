Фото с сайта yvision.kz Фото с сайта yvision.kz Самолет авиакомпании Bek Air сообщением "Алматы-Астана-Уральск" совершил посадку в аэропорту Алматы сразу после взлета, передает корреспондент Tengrinews.kz. В аэропорту Алматы пояснили, что борт компании Bek Air вылетел из Алматы в 07.18, однако, практически сразу авиалайнер вернулся и совершил посадку. "В Алматы рейс сел в 07.35, до 09.35 была задержка по технической причине", - отметили в справочной аэровокзала. Между тем, один из пассажиров рейса Ерлан Тажибаев написал в своем Twitter: "У Bek Air движок забарахлил. Чуть не упали. Через 20 мин вернулись". Председатель правления авиакомпании Нурлан Жумасултанов пояснил, что система показала отказ, который, как было установлено позднее, оказался ложным. "Скорее всего погодные условия. То плюс, то минус. Снега вчера навалило, влажность повышенная. Произошло срабатывание системы оповещения об аварийной ситуации в полете. Проверили - система работает. Топливная система в каждом двигателе своя. От всех этих систем информация собирается на единый компьютер предупреждения в воздухе. Самолет взлетел, вся информация о работоспособности систем поступает на этот компьютер, где он выводит на единый дисплей для пилота. Грубо говоря, если произошел отказ, он выдает. Он взлетел и компьютер начал выдавать один, второй, третий... Произошел глюк. Вылетаем - у нас плюсовая температура, в Астане - минус. Пилот не стал рисковать и вернулся на базу. Тем более, сегодня ровно год, как разбился CRJ-200. Он вернулся, блок компьютера выдернули, проверили - все работает", - отметил Жумасултанов. По его словам, пассажиры покинули лайнер и они вновь были вынуждены проходить процедуру посадки на борт. Помимо этого, в течение часа в авиакомпании ждали разрешения на продолжение полета от Комитета гражданской авиации. "В Уральске у нас резервный борт. Вот этот самолет Bek Air из Алматы должен был лететь по кругу - Алматы-Астана-Уральск-Атырау-Алматы. Но, чтобы не задерживать участки - из Уральска вылетит другой самолет авиакомпании "Bek Air" по расписанию", - пояснил Жумасултанов.