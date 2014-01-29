Сизый дым окутал несколько близлежащих кварталов. Сотрудники ДЧС выносят вещи из магазинов, которые располагались в этом комплексе. Здесь же находится ресторан, салон красоты, бутики одежды и мебельный магазин. - Мы даже и не знали, что пожар, - говорит одна из продавщиц. - Прибежали пожарные, говорят, собирайте скорее самые ценные вещи и выходите. мы вышли, вот стоим на улице в 30-градусный мороз. Недалеко от дымящегося здания стоят спасенные от пожара вещи. - Что теперь будем делать с товаром, - недоумевает продавец. - Даже если не сгорят, то пропахнут дымом и не продадутся. По предварительной версии, возгорание произошло от замыкания проводов на крыше. Пожарного гидранта рядом нет, поэтому пожарные машины вынуждены заправляться в акимате.