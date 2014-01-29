Иллюстративное фото с сайта bessarabiainform.com Иллюстративное фото с сайта bessarabiainform.com Об этом сообщается в распространенном пресс-релизе ДБЭКП по ЗКО. Из пресс-релиза следует, что в департамент финансовой полиции по ЗКО с заявлением обратился гражданин А., который работает менеджером в одном из банков второго уровня. Он рассказал, что 13 января 2014 года был задержан сотрудниками ДВД ЗКО по факту незаконной выдачи кредита. В тот же день сотрудники ДВД ЗКО КУРАКОВ К., ШУАКБАЕВ А. и ИСКЕНДИРОВ Р., отобрав явку с повинной и признательные показания менеджера банка о причастности его к мошенничеству, стали требовать у него взятку - 1 млн. тенге за нерегистрацию материала и непривлечение к уголовной ответственности. Они получили от менеджера банка часть взятки - 700 тыс. тенге. 24 января, в день получения оставшейся части взятки в сумме 300 тыс. тенге, КУРАКОВ и ШУАКБАЕВ были задержаны сотрудниками ДБЭКП по ЗКО. В тот же день ДБЭКП по ЗКО в отношении ИСКЕНДИРОВА, КУРАКОВА и ШУАКБАЕВА возбудил уголовное дело по ст.311 ч.4 п. «а,б,в» УК РК - "Получение взятки путем вымогательства группой лиц по предварительному сговору или организационной группой в крупном размере". Также КУРАКОВУ предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве по ст.313 ч.2 УК РК -  "Посредничество во взяточничестве, совершенное неоднократно или организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения". 27 января с санкции суда ШУАКБАЕВ и ИСКЕНДИРОВ арестованы, в отношении КУРАКОВА избрана мера пресечения - домашний арест.