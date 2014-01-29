Тело мужчины лежало буквально в нескольких метрах от завода, возле магазина «Акбота» рано утром 29 января. По некоторым данным, это начальник кораблестроительного цеха завода «Зенит». Ему было 63 года, он один из ветеранов предприятия. Предположительно, мужчине стало плохо с сердцем и он упал. Лежащего мужчину заметили прохожие и вызвали полицию. На место прибыли сотрудники криминальной полиции. Тело увезли на экспертизу.