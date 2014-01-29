- Согласно ст. 476 кодекса РК об административных правонарушениях, сотрудниками административной полиции были составлены более 16000 протоколов за такие правонарушения как выброс мусора на улице и грязные машины на дорогах, - рассказал. - Многие водители грузовых машин выезжают со строительных площадок с грязными колесами, тем самым загрязняются городские дороги. По словам инспектора, с января этого года штраф за выброс мусора стал выше, что составляет 0,5 одного МРП - 926 тенге. - Также с этого года каждую среду у нас в городе будут проводиться акции «Экостраж-2014», - продолжает инспектор. - Сегодня такую акцию мы провели совместно с сотрудниками «Молодежный ресурсный центр», который был открыт при акимате ЗКО. Молодые волонтеры центра вышли на дороги города во главе со своим руководителем. Ребята проводили беседы и раздавали листовки водителям и пешеходам. - Люди идут и бросают на улицу пустые бутылки, грызут семечки, таксисты курят и оставляют на стоянках окурки. Все это загрязняет наш город, и с этим нужно бороться, - подытожил Нуртай ЛЕЗОВ.