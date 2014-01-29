Это на 12 миллиардов больше, чем в 2012 году По Казахстану прирост фонда премиальной заработной платы  к среднемесячному ФЗП составил 26%. Рэнкинг-основа: Фонд премиальной заработной платы по итогам 2013 года. Регионы РК Самый высокий прирост премиального фонда к фонду заработной платы наблюдается в Астане 45% (17,8 миллиардов). Новогодний премиальный фонд столичных работников увеличился к 2013 году на 1,4 миллиардов тенге. tab1 В Алматы фонд тринадцатой зарплаты в 2013 году сократился на 0,7 миллиардов тенге и почти сравнялся по объему со столичным - 17,8 миллиардов тенге. Наибольший рост фонда 13-й зарплаты зафиксирован в Атырауской области. За год почти в два раза (7,8 миллиардов в 2013 к 4 миллиардам в 2012). tab2 Методология расчетов премиального зарплатного фонда: ФЗП за декабрь - ФЗП за ноябрь - (среднемесячный прирост по ФЗП за 11 месяцев текущего года). Источник: ranking.kz