Всего в городе 35 маршрутов, по которым ездят 520 автобусов. Организаций, которые осуществляют перевозку пассажиров, всего 7. На совещании аким города поднял вопрос о необходимости установки на все автобусы систему спутниковой навигации. Здесь же были представители компаний, которые предоставляют данное оборудование. В презентации сотрудники компании «КазИнтерСофт» рассказали о плюсах своего оборудования. - Навигаторы и прочие устройства помогут в первую очередь наладить дисциплину водителей, - убежден аким города. - Меня очень тревожит и волнует тот факт, что наши водители, несмотря на то, что у них в салоне много людей, начинают устраивать соревнования между собой. Это не правильно. Это оборудование поможет нам искоренить эту проблему, отладить график автобусов и интервал между ними. Также поможет снизить расход топлива и добиться эффекта экономии. Однако самих перевозчиков эта идея не сильно воодушевила. - Чтобы установить на один автобус это оборудование, необходимо минимум 100 000 тенге, и 2 000 в месяц на обслуживание, - сообщил. - Прибыли никакой не будет, да и экономии. У нас сейчас нет таких финансовых возможностей. Мы, конечно, хотим иметь такое оборудование, но не можем себе этого позволить. Нас больше волнует на сегодняшний день состояние дорог. В прошлом году купили новые автобусы и убили их за 2 дня. Сейчас, в зимнее время года, люди на остановках поскальзываются. Мы каждый раз боимся, что они упадут под автобус и водитель его задавит. Потом кто за это будет отвечать, конечно же, водитель. Вот с этими проблемами надо разобраться в первую очередь. Аким города еще раз напомнил присутствующим, что в этом году будут ремонтироваться дороги города. Однако идти в ногу со временем также необходимо, как и ремонт дорог. Алтай КУЛЬГИНОВ отметил, что в этом году будут устанавливаться "умные остановки". - Всего в городе в этом году будут установлено 4 "умных остановок", - говорит аким города. - Система "Умный перекресток" нужна для точного определения времени прибытия того или иного маршрута, который проходит через эту остановку. На табло будет видно, через какое время прибудет автобус на остановку. Новую систему отслеживания будут устанавливать на остановках с большой проходимостью.