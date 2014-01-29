Кадр телеканала КТК Кадр телеканала КТК Пресс-служба Атырауского областного суда  сообщает, что распространённое некоторыми средствами массовой информации сообщение о самоубийстве свидетеля по уголовному делу, касающемуся деятельности бывших должностных лиц акимата Атырауской области, не соответствует действительности. - Покончивший жизнь самоубийством бывший главный бухгалтер медиа-холдинга «Атырау-Ақпарат» А. УТЕШЕВ не заявлен свидетелем по вышеназванному делу сторонами уголовного процесса, - сказал пресс-секретарь Атырауского областного суда Боранбай ГАЛИЕВ. По его словам, по имеющейся информации, в отношении А. УТЕШЕВА органами уголовного преследования (финансовой полицией) ведется предварительное следствие по другому уголовному делу в отдельном производстве. Напомним, 27 января в Атырау покончил с собой бывший главбух КГП «Атырау-акпарат» Айтжан УТЕШЕВ. По нашим источникам, его обвиняли в том, что он перечислил крупную сумму денег из КГП «Атырау акпарат» в ТОО «Атырау акпарат». Руководство КГП подало на него заявление в финпол. Подробности в ведомстве обещали озвучить в ближайшее время.