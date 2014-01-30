Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Футбольные клубы «Атырау» и «Таврия» в товарищеском матче между собой сыграли всего 30 минут, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Атырауские футболисты с начала года проводят учебно-тренировочные сборы в Турции. Как рассказало руководство клуба, в очередном матче с командой «Таврия» (Симферополь) нормальной игре помешала погода. Футболисты провели на поле 30 минут. Из-за сильного ливня на стадионе отключилось освещение. Спустя некоторое время электричество было восстановлено, но продолжавшийся ливень помешал продолжить игру. Продолжить встречу стороны отказались. За полчаса игры не было забито ни одного мяча.