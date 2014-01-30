Иллюстративное фото с сайта www.bememu.ru Иллюстративное фото с сайта www.bememu.ru В Атырауской области грузовой автомобиль протаранил отару овец, сообщил корреспондент портала «Мой ГОРОД». По данным управления дорожной полиции, инцидент произошел у села Коктогай Индерского района. Грузовой автомобиль, двигавшийся по трассе на большой скорости, совершил наезд на отару овец. В ДТП пострадало более 30 овец. Водитель признал свою вину и заверил, что возместит ущерб хозяину отары. Какую сумму необходимо будет выплатить «пострадавшему» - не уточняется. Водитель грузового транспорта не пострадал.