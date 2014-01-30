Фото с сайта www.peoples.ru Фото с сайта www.peoples.ru Бывший министр норвежского правительства обратился с письмом в Нобелевский комитет, в котором предлагает удостоить Эдварда Сноудена премии мира, передает РИА Новости. «Он внес свой вклад в раскрытие масштабов программ слежки одних государств за другими и за гражданами», — объяснил свое решение бывший норвежский министр по вопросам экологии Борд Вегар Сольель. Ранее с аналогичным обращением к Норвежскому Нобелевскому комитету обратился шведский профессор Стефана Сваллфорса. «Правом предлагать кандидатуры обладают нынешние и бывшие члены Норвежского Нобелевского комитета и консультанты Норвежского Нобелевского института, национальные парламенты и правительства, члены межпарламентского союза, международного суда в Гааге и международного арбитража, международного бюро мира, института международного права, профессоры университетов, читающие курсы правоведения, государственного права, истории или философии, лауреаты Нобелевской премии мира. К рассмотрению принимаются кандидатуры, предложенные не позднее 1 февраля года присуждения. Имена кандидатов не публикуются», — говорится в публикации.