kamСегодня, 30 января, на месте ЧП до сих пор работают пожарные. Открытого пламени нет, но оставшиеся вещи все еще тлеют. Как сообщили корреспонденту портала «Мой ГОРОД» в противопожарной службе, огонь тушили шесть пожарных частей - это 25 машин и 75 человек из личного состава. Сейчас огромный комплекс, включавший в себя магазины, бутики, ювелирную мастерскую, мебельный салон, ломбард, кафе и ресторан, представляет собой обгоревший каркас. Судя по всему, спасти могли только то, что вынесли до большого пожара. На месте руин мы встретили сотрудников «Нурбанка», которые осматривали обгоревший банкомат. - Деньги вчера успели вытащить, но сам терминал представляет печальное зрелище, - сказал один из сотрудников. ИНТЕРАКТИВНОЕ ФОТО. Чтобы просмотреть фото до и после, просто двигайте мышкой линию по центру. 29 января 15.00 29 января 15.00 30 января 10.00 30 января 10.00 К месту приходят арендаторы бутиков и магазинов, но только кивают головой.  Останавливаются на пепелище и уже бывшие посетители комплекса. - Здесь я присматривала себе диван польский, все хотела в кредит оформить, сгорел, наверное, - сожалела местная жительница Айнур. В противопожарной службе ДЧС ЗКО сообщили, что предварительные причины и ущерб все еще устанавливаются. - Мы работали всю ночь, сейчас подводим данные, о подробностях сообщим дополнительно, - сообщили в службе. Фото Медета МЕДРЕСОВА и Оксаны ТЕЛЯТОВОЙ, видео Ербола АМАНШИНА        