- Я ехал по улице Гагарина, вообще, направлялся в сторону села Желаево, когда слева выскочила машина, - говорит водитель скорой помощи Радик. - От столкновения с ней меня развернуло на 90 градусов. По словам другого водителя, он стоял по улице Космическая, пропускал машины и хотел повернуть налево. - Когда я ждал, пока проедут машины, на улицу Космическую передо мной повернул грузовик, после этого я сразу повернул влево и не заметил УАЗик, поэтому и допустил столкновение, - говорит Салават. Машина скорой помощи на момент аварии везла инженеров по ТБ в село Желаево. ДТП обошлось без жертв и пострадавших. Водители ждут сотрудников оценочной компании.