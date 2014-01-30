Иллюстративное фото с сайта eftel.ru Иллюстративное фото с сайта eftel.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на управление административной полиции ДВД ЗКО. По словам старшего инспектора УАП ДВД ЗКО Нуртая ЛЕЗОВА, сегодня ночью примерно 00.20 часов сотрудники батальона дорожно-патрульной полиции Ноян ХАЛЕНОВ и Азамат ЖУНУСОВ на 277 км трассы Уральск-Атырау помогли водителю и 17 пассажирам автобуса марки «СЕТРА». Как выяснилось, автобус выехал из Атырау в Уральск и из-за сильного мороза в авто замерзло дизельное топливо. Полицейские на попутном транспорте отправили пассажиров в Уральск, после чего начали отогревать дизтопливо. Через час сотрудники батальона дорожно-патрульной полиции на 2034 км трассы Самара-Шымкент помогли водителю VOLVO Уткиру НАЗАРОВУ, который ехал из Узбекистана в город Иваново. В шести километрах от него простаивала другая фура марки VOLVO. По словам водителя машины Сергея ГОРНИЦКОГО, он выехал из Уральска в Москву. У обеих фур из-за мороза возникли проблемы с топливом. Сотрудники полиции помогли водителям отогреть топливную систему.