Со следующего вторника, 4 февраля, в центре обслуживания предпринимателей все бизнесмены Уральска смогут согласовывать разрешительные документы.презентовал работу «одного окна». Пока здесь будет работать комиссия по согласованию документов при получении земельных участков. Принцип работы разъяснил. - Принцип «одного окна» позволит заявителю (в нашем случае предпринимателю - прим. автора) получить запрашиваемую им информацию без непосредственного взаимодействия с представителями уполномоченных органов, - рассказал Махамбет БАТЫРГАЛИЕВ. - Утверждены члены комиссии, определены обязанности. По словам руководителя земельных отношений, этот проект разработан для экономии времени и денежных средств, а также для исключения личного контакта с представителями уполномоченных органов, принимающих решения. - Реализация данного проекта сократит время прохождения согласовательных процедур, - сказал БАТЫРГАЛИЕВ. - Раньше на это уходило от 3 дней до нескольких месяцев. Например, на строительство. После получения акта им приходилось проходить через 12 инстанций в разных частях города и с разными регламентами работы. В настоящее время все согласующие органы собраны в одном месте - в центре обслуживания предпринимателей в технопарке «Алгоритм». К слову, здесь были собраны руководители всех коммунальных служб города, которые поддержали идею совета предпринимателей. По словам, идея актуальная. - Но важно, чтобы при выдаче земельных участков и строительстве не навредить городу, - сказала Валентина МИХНО. - Все знаем историю «Зиг-Зага», когда уже сформировавшийся район застраивают магазинчики, парикмахерскими. Микрорайон «Строитель» - мой избирательный участок, там были многоэтажные дома, красные линии застройки. А сейчас что мы видим? Мы начинаем там надстраивать различные домики, одни из которых одноэтажные, другие трехэтажные. После заседания Алтай КУЛЬГИНОВ на себе испытал работу по принципу «одного окна». Градоначальник получил талон с терминала и прошел в зал согласовывать свои документы. К слову, для удобства горожан с 1 марта будет выпущен маршрут №9, который как раз будет проезжать мимо технопарка «Алгоритм» по улице Чагано-Набережная.