Всю неделю Уральск находится под влиянием холодного антициклона, который лишь на следующей неделе двинется в восточную сторону. До 3 февраля отметка на термометре днем будет достигать от 23 до 28 градусов мороза, ночью - от 28 и до 33. - Только с 3 февраля в Уральске будет теплее, - сообщила корреспонденту портала «Мой ГОРОД» начальник отдела прогнозов Татьяна ШИЛИНГ. - Ночью температура воздуха составит минус 25 градусов, днем - минус 20. Стоит отметить, что самый теплый день 30 января был в 1999 году, тогда столбик термометра поднялся до отметки +1,6. Самый холодный же день 30 января был в 1954 году, тогда столбик термометра опустился до -34,1 градуса.