pojar1Тушение пожара было осложнено несколькими моментами, некоторые из которых создавали реальную угрозу жизни и здоровью пожарных, сообщает пресс-служба противопожарного управления ДЧС ЗКО. Как выяснилось, сильные морозы вывели из строя ряд гидрантов, расположенных вблизи места пожара - пришлось организовать подвоз воды. - Во время тушения пожара произошло обрушение крыши ТД, что подвергало опасности пожарных, поскольку в это время они разбирали завалы и проливали очаги возгорания в чердачном помещении. К тому же здание торгового объекта расположено в центре города, а подъездные дороги, ведущие к комплексу, с односторонним движением. Этот факт сильно затруднял работу водителям пожарных машин устанавливать массивную технику, - рассказала пресс-секретарь Айымжан ЛУКПАНОВА. В противопожарной службе также сообщили, что ситуацию облегчило перекрытие проезжей части сотрудниками дорожной полиции, поскольку некоторые автовладельцы не пропускали пожарную технику. На месте пожара в «Каменном» было задействовано 25 единиц техники, 78 человек личного состава - это шесть городских подразделений. По результатам проведенной разведки по внешним признакам был объявлен третий номер вызова. Было создано 6 звеньев газодымозащитной службы, подано 13 стволов «Б», два ствола «Пурга-5». Из здания комплекса было эвакуировано 35 человек, пожарные, а также прибывшие на помощь, отделение оперативно-спасательного отряда, помогали владельцам торговых точек выносить в безопасное место товарно-материальные ценности. Самая главная проблема была в том, что на улице вчера было -30, при этом сила ветра достигала 9 метров в секунду. - Несмотря на все помехи, вопреки обжигающему морозу пожарные города упорно работали на тушении.  В 18 часов 27 минут пожар был локализован.  Во избежание дополнительных рисков, дежурные смены провели тщательную работу по разбору конструкций, - сообщила Айымжан ЛУКПАНОВА. Сейчас на месте работают дознаватели УЧС и оперативно-следственная группа. Причины пожара пока не сообщаются.