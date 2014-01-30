Сегодня в Атырау начался опрос свидетелей по делу о коррупционных преступлениях по делу бывшего акима Атырауской области Бергея РЫСКАЛИЕВА. Как отметила, процесс опроса свидетелей будет разделен на 12 блоков. В него вошли вопросы приобретения квартир путем мошенничества, строительства кредитного арендного жилья. - Далее предполагается перейти к блоку приватизации объектов. Как известно, к этому блоку относятся объекты – здание КГП «Атырау акпарат», имущества КГП, пристройка здания к областному акимату, газопроводы, имущества КГП «Облтрансгаз», водопровод и 50 автобусов, - сказала Гульмира ДАУЛЕТОВА. Также будут рассмотрены вопросы строительства мостов Атырау, вопросы хищений средств по строительству концертного зала, канализационно-очистных сооружений, детского лагеря, полигоны по хранению твердых бытовых отходов. Эти объекты были выиграны ТОО «Снабойл», подконтрольной ОПГ, во главе с Бергеем РЫСКАЛИЕВЫМ. - Пятый блок рассматриваемых вопросов будет государственный фонд "Бизнес комек". Шестой блок – газификация. Седьмой блок – реконструкция автомобильных дорог, крестьянского хозяйства «Салтанат», ТОО УС-99 и ТОО «Атаба». Восьмой блок - ТОО «Азия маркетС». Это инженерная инфраструктура, строительство водозаборных, водоочистных сооружений, фильтровальная станция и электроснабжения. Девятый блок -водоснабжение. Десятый блок - электроснабжение, - отметила Гульмира ДАУЛЕТОВА. Также будут рассмотрены вопросы лжепредпринимательства и деятельность основного офиса ОПГ где, по заключению гособвинителей, разрабатывались планы по хищению крупных государственных средств. В результате деятельности преступного сообщества, возглавляемого РЫСКАЛИЕВЫМ, государству и иным лицам причинен колоссальный ущерб на общую сумму свыше 71 млрд тенге. Принятыми мерами государству возвращено 23,4 млрд тенге. С целью дальнейшего возмещения государству причиненного ущерба наложен арест на 560 наименований движимого и недвижимого имущества обвиняемых на общую сумму 39 млрд тенге, в том числе: 4 незавершенных объекта строительства, 68 земельных участков, 116 первичных и вторичных объектов (административные здания, жилые дома, офисы, квартиры и другие объекты), 197 транспортных средств, 19 долей участия в уставных капиталах коммерческих организаций, 145 единиц различного оборудования, 11 банковских счетов на общую сумму 1 млрд 100 млн. тенге.