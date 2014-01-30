photo1Около 400 свидетелей ответят на вопросы прокуроров адвокатов и подсудимых, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня в Атырау начался опрос свидетелей по делу о коррупционных преступлениях по делу бывшего акима Атырауской области Бергея РЫСКАЛИЕВА. Как отметила председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области  Гульмира ДАУЛЕТОВА, процесс опроса свидетелей будет разделен на 12 блоков. В него вошли вопросы приобретения квартир путем мошенничества, строительства кредитного арендного жилья. - Далее предполагается перейти к блоку приватизации объектов. Как известно, к этому блоку относятся объекты – здание КГП «Атырау акпарат», имущества КГП, пристройка здания к областному акимату, газопроводы, имущества КГП «Облтрансгаз», водопровод и 50 автобусов, - сказала Гульмира ДАУЛЕТОВА. Также будут рассмотрены вопросы строительства мостов Атырау, вопросы хищений средств по строительству концертного зала, канализационно-очистных сооружений, детского лагеря, полигоны по хранению твердых бытовых отходов. Эти объекты были выиграны ТОО «Снабойл», подконтрольной ОПГ, во главе с Бергеем РЫСКАЛИЕВЫМ. - Пятый блок рассматриваемых вопросов будет государственный фонд "Бизнес комек". Шестой блок – газификация. Седьмой блок – реконструкция автомобильных дорог, крестьянского хозяйства «Салтанат», ТОО УС-99 и ТОО «Атаба». Восьмой блок - ТОО «Азия маркетС». Это инженерная инфраструктура, строительство водозаборных, водоочистных сооружений, фильтровальная станция и электроснабжения. Девятый блок -водоснабжение. Десятый блок -  электроснабжение, - отметила Гульмира ДАУЛЕТОВА. Также будут рассмотрены вопросы лжепредпринимательства и деятельность основного офиса ОПГ где, по заключению гособвинителей, разрабатывались планы по хищению крупных государственных средств. В результате деятельности преступного сообщества, возглавляемого РЫСКАЛИЕВЫМ, государству и иным лицам причинен колоссальный ущерб на общую сумму свыше 71 млрд тенге. Принятыми мерами государству возвращено 23,4 млрд тенге. С целью дальнейшего возмещения государству причиненного ущерба наложен арест на 560 наименований движимого и недвижимого имущества обвиняемых на общую сумму 39 млрд тенге, в том числе: 4 незавершенных объекта строительства, 68 земельных участков, 116 первичных и вторичных объектов (административные здания, жилые дома, офисы, квартиры и другие объекты), 197 транспортных средств, 19 долей участия в уставных капиталах коммерческих организаций, 145 единиц различного оборудования, 11 банковских счетов на общую сумму 1 млрд 100 млн. тенге.