Иллюстративное фото с сайта www.spufa.ru Иллюстративное фото с сайта www.spufa.ru С каждым годом желающих обзавестись электронной цифровой подписью в Атырауской области становится больше, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По данным областного центра обслуживания населения только за прошлый год  около 27 тысяч жителей области получили  электронную цифровую подпись. - Если быть точнее - 74902 человек. Это почти в семь раз больше, чем в 2012 году. Тогда подобную услугу оформили около 10,5 тысяч человек, - сказал заместитель директора филиала РГП «ЦОН по Атырауской области» Турлан НУРЖАНОВ. Пользоваться государственными электронными услугами можно теперь и в зданиях ЦОН. Площадки самообслуживания появились во всех центрах обслуживания населения. На сегодня по 8 компьютеров установлены в трех городских ЦОНах и по три в районных.