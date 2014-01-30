Иллюстративное фото с сайта www.nostalgia.kiev.ua Иллюстративное фото с сайта www.nostalgia.kiev.ua Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Директор школы №45 в поселке Новый ТАМАШЕВА, которая занимает эту должность 7 месяцев, оформила двоих учителей, которые вели за нее и завуча уроки казахского языка и литературы. А часы в табеле проставляли руководству. Зарплату тоже получало руководство. Она составила 462 тысячи тенге. Также ТАМАШЕВА оформила охранником и дворником своего сына. Двор школы никто не подметал, а зарплата в 289 тысяч тенге из бюджета ушла. Когда обо всем стало известно, ТАМАШЕВА возместила более 750 тысяч тенге в бюджет. Педагоги ЖОЛДАСОВА и СЕРИКОВА, которые вели за руководство уроки, получили положенные зарплаты. По словам начальника отдела горпрокуратуры Асель ТАНАЛИЕВОЙ, гособвинение и судья сошлись во мнении.  За злоупотребление должностными полномочиями  ТАМАШЕВУ лишили на 5 лет права занимать должности в сфере образования и преподавать.