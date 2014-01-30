Автомобиль Lada Priora занесло на ехавший рядом пассажирский автобус маршрута №22. Водитель автобуса, пытаясь уйти от столкновения, заехал на бордюр. По словам очевидцев, водитель автомобиля Lada Priora не справился с управлением и его занесло. Пострадавших нет. На месте работают сотрудники УАП ДВД ЗКО.