- Я давно мечтал попасть к вам, в Уральск, меня приглашал великий казахский поэт Жубан МОЛДАГАЛИЕВ,- сказал Роллан Шакенович. - Но я много читал ваших писателей, поэтов, как казахов, так и русских. И вот в сентябре прошлого года я впервые увидел вашу землю. Тогда я посетил много разных мест, а сейчас я приехал зимой, в такой мороз, чтобы почувствовать теплоту ваших сердец. Ваша область очень самодостаточная, здесь работают прекрасные молодые люди.очень молодой и перспективный руководитель, любящий свою родину, любящий людей. Нурлан - очень начитанный человек, мы сейчас с ним поговорили, он рассказал о своей библиотеке. Очень хорошо, что такие молодые руководители находят время для чтения. В прошлом году я встречался со студентами одного из ваших ВУЗов, и мне понравилось, что студенты 1 и 2 курсов очень начитанные, очень много всего знают. Они задавали мне интересные вопросы. Сейчас Роллан Шакенович приехал в Уральск для того, чтобы собрать материал о ЗКО для очерка. Он также собирает труды молодых и талантливых писателей. - Сейчас мы работаем над выпуском номера журнала "Аманат", который будет посвящен вашей области, - говорит Роллан Шакенович. - Мы будем публиковать и классику, и работы молодых литераторов. У нас тираж 7000, и распространяется он в Америке, Европе, России для того, чтобы познакомить с нашим творчеством как можно больше людей. Стоит отметить, что Роллан СЕЙСЕНБАЕВ - автор более 50 произведений, в том числе им были написаны пьесы «Найти себя», «Кто-то должен», «На перепутье», «Ночной диалог», «Прощайте, фараоны», сборники рассказов и повестей «Ищу себя», «Последний снег», «Честь». Роллан СЕЙСЕНБАЕВ - президент Международного клуба Абая, академик Всемирной академии культуры и искусства (США), крупный общественный деятель и книгоиздатель, лауреат различных международных премий.