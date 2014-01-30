Пролистав страницы электронного акимата, невольно задумаешься, неужели все районы и даже областной центр соседней области перешли на территорию Актюбинской. Почему-то в "списке сайтов", размещенном на правой нижней части aktobe.gov.kz нет ни странички, допустим, Мугалжарского или Шалкарского районов, которые расположены на территории Актюбинской области. Под заголовком "Название информационных ресурсов подчиненных предприятий" указаны ссылки на электронные акиматы Аральского, Казалинского, Кармакшинского, Жалагашского, Сырдарьинского, Шиелинского, Жанакорганского районов и города Кызылорда. Все это в казахском разделе сайта акимата. Между тем в русской версии сайта также указаны ссылки на ряд сайтов, правда, там уже приведены сайты парламента, правительства, министерств и областей Казахстана. А про районы Актюбинской и Кызылординской области там нет ни слова. Ради интереса заглянули на сайт соседней области. На сайте электронного акимата Кызылординской области "все на месте".