pp21По некоторым данным, в начале пожара Жаркын ТАЖГАЛИЕВ сам пытался тушить огонь и поднялся на крышу, однако упал вниз. Он получил перелом верхних конечностей. Информацию нам подтвердили в областной клинической больнице, куда был госпитализирован пострадавший. - Пациент поступил к нам вчера, 29 января, после обеда. У него перелом верхних конечностей. Он был срочно прооперирован. Сегодня ему лучше, с реанимации его перевели в обычную палату, - сообщил корреспонденту портала «Мой ГОРОД» заместитель директора по хирургии областной клинической больницы Жумабек ШАЙХИЕВ. Ранее противопожарная служба ДЧС ЗКО сообщала о том, что в пожаре в "Каменном" никто не пострадал. Они объясняют это тем, что информация о пострадавшем поступила к ним только сегодня. Напомним, комплекс «Каменный», что находится в центре города,  пламя охватило в районе двух часов дня 29 января. Огонь удалось локализовать только через четыре часа, а ликвидировать - спустя еще несколько часов. Причины пока неизвестны - на месте работают дознаватели.