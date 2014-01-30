По сообщению пресс-службы областного департамента по ЧС, на помощь прибыл. Выяснилось, что в связи с резким ухудшением погоды автотранспорт вышел из строя, не выдержал холодной нагрузки и замерзла солярка. В автобусе находилось 45 пассажиров. Автобус направлялся с Республики Узбекистан в Россию. Начальником ОЧС был организован автотранспорт для доставки замерзающих людей в пункт обогрева, где людей накормили горячей пищей и дали возможность обогреться. После проведения необходимых работ пассажиры продолжили свой дальний путь.