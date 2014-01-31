Иллюстративное фото с сайта horde.me
Помимо этого, 22,5% от регулированного налога - порядка 2 миллиардов тенге - будет оставаться в районном бюджете. Об этом аксайцам сообщил аким Бурлинского района Марат ТУСУПКАЛИЕВ во время своей встречи с населением.
Сходы в Аксае, прошедшие 27 января в трех городских школах, предварили собрания в сельских округах. В течение недели руководство района встречалось с жителями сел, отчитывалось о проделанной работе и отвечало на вопросы.
Впрочем, вопросы, которые звучали на собрании, были не новы: дороги, водопровод, свет. А жителей села Масайтобе, что в Приуральном сельском округе, волновало, когда же наконец их дома будут газифицированы. Вообще, в этом году народу на собраниях (за исключением разве что села Бурлин) было не густо, как правило, это учителя и пенсионеры. Такая же картина наблюдалась и в Аксае. К примеру, в школе №4, где проходила встреча с жителями микрорайонов, едва ли собралось около сотни человек. Помимо Марата ТУСУПКАЛИЕВА, перед населением отчитывался аким города Кайрат УТЕГЕНОВ. Он рассказал о том, что было сделано в прошлом году и что предстоит еще сделать.
Главным событием минувшего года стало открытие новой поликлиники. Не преминул аким Аксая отметить ремонт теплопровода в 10 микрорайоне и улицы Комсомольской. В планах на 2014 год – сдача в эксплуатацию два многоквартирных дома для очередников и молодых семей, строительство спортивно-оздоровительного комплекса (о котором говорится каждый сход на протяжении нескольких лет – прим. автора), ремонт дорог, прокладка тротуаров. Также по программе модернизации намечен ремонт 20 лифтов (к слову, из 188 аксайских лифтов действует только 28), но, как заметил Утегенов, здесь инициативу должны проявить сами жильцы.
Если аким города рассказал о том, что делается в Аксае, то Марат ТУСУПКАЛИЕВ о развитии Бурлинского района в целом. К дорогам, открытию поликлиники он добавил еще строительство водопровода в селе Пугачево, капремонт сельских школ и поведал о состоянии на сегодняшний день сельского хозяйства, инвестиционной деятельности, рынке труда и прочем.
Повествуя об инвестициях, аким отметил, что в этом году КПО впервые выделяет 10 миллионов долларов для Аксая, а также благодаря содействию акима области Нурлана НОГАЕВА, 22,5% от регулированного налога будет оставаться в районном бюджете. По словам Тусупкалиева, это очень даже неплохие дополнительные средства, учитывая, что в 2013 году с финансированием было сложно, и многие проекты остались нереализованными.
Но, несмотря на столь оптимистический прогноз, у аксайцев оказалось немало претензий именно по уже выполненным работам.
Так, Валентин Юн, ветеран здравоохранения, сделал замечание по поводу работы регистратуры новой поликлиники и отсутствия администраторов в корпусах.
- Поликлиника большая, можно заблудиться, куда идти. Одни кабинеты находятся в одном корпусе, другие – в другом. А в регистратуре объяснить толком не могут. Вот и приходится блуждать по этажам в поисках нужного кабинета. Неужели нельзя это как-то решить? Ладно, аксайцы еще как-то сориентируются, где кого искать, а приезжие? И еще, в 10-м микрорайоне был произведен ямочный ремонт дорог. Эти самые ямы залатали кое-как. Вообще, кто-нибудь принимает эту работу? Ведь не прошло и несколько месяцев, как от ремонта ничего не осталось – ямы на том же месте, -добавил пенсионер.
Ясного ответа о качестве дорожных работ (а вопрос был адресован руководителю отдела ЖКХ Руслану МАМБЕТАЛИЕВУ) не последовало. Было лишь сказано, что в нынешнем году в 10 микрорайоне продолжится благоустройство дворов и, соответственно, будут устраняться дорожные недоделки.
Немало звучало замечаний от жителей старой части города.
- Мы живем на северной стороне. Такое ощущение что мы никому не нужны –все делается в микрорайонах и южной части Аксая. А у нас из года в год одно и те же – дороги, освещение, автобусы, мусор. И каждый год нам обещают что все будет сделано.
- Акимы меняются, а проблемы остаются. И депутаты перед выборами обещают многое. А сейчас до нас никому дела нет. Снег вон по улицам не убирается, фонари есть, да лампы не горят.
- Почему нет у нас социального хлеба? Хлеб продается по 60 и 70 тенге, а где по 45 первый сорт?
- Нам нужен детский сад. Мы вынуждены водить детей в детсад на ту сторону или вообще в микрорайон. Зачастую из-за того, что плохо ходит общественный транспорт, опаздываем на работу или за 500 тенге добираемся на такси, - высказывали люди свои претензии.
Аким пообещал разобраться. А что касается ремонта улиц, то в этом году в планах капитальный ремонт нескольких улиц северной части Аксая и замена изношенных электролиний. Ответил Марат ТУСУПКАЛИЕВ и на вопрос относительно строительства газоперерабатывающего завода:
- Проектно-сметная документация уже на него готовится, но проект приостановлен на неопределенный срок. Причины я назвать не могу. Это решается на республиканском уровне.